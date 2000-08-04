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Раздел: Мир  
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Турция ввела ответные санкции против США

Турция ввела ответные санкции против СШАЭрдоган призвал президента США Дональда Трампа отказаться от эмоциональной позиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна введет личные санкции против двух должностных лиц США в ответ на аналогичный шаг Вашингтона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.

Выступая в Анкаре 4 августа, Эрдоган подчеркнул, что Турция была «терпеливой», поскольку США 1 августа ввели санкции против двух турецких чиновников – Министерства юстиции и МВД. Но сейчас он приказал правительству заморозить активы американских чиновников, «если они есть».

Эрдоган не указал конкретно, о каких чиновниках и их активах идет речь. Впрочем западные СМИ пишут, что речь идет о генпрокуроре США Джеффе Сешнсе (он также является министром юстиции) и министра внутренних дел Райана Зинка.

Помимо того, Эрдоган призвал президента США Дональда Трампа отказаться от эмоциональной позиции и вернуться к дружественным отношениям между двумя странами.

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Вашингтон ввел санкции с целью давления на Анкару и освобождение заключенного американского пастора Эндрю Брансона, которого осудили в Турции по статьям о терроризме и шпионаже. Ему грозит до 35 лет тюрьмы.
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 Теги: Турция, США, санкции

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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