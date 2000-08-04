Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС: названа неожиданная причина

Во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС: названа неожиданная причина

Похожие новости по теме

В Европе зафиксировано рекордное повышение температуры Больше всего от высокой температуры страдают Италия и балканские страны

ЧП в Армении: на АЭС произошла авария На атомной электростанции были полностью обесточены подстанция и первый энергоблок.