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Во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС: названа неожиданная причина
Одной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды.
Во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Le Parisien.
Четвертым блоком, который пришлось остановить, стал энергоблок атомной станции в Фессенхайме. Одной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.
Кроме энергоблока в Фессенхайме, остановили также энергоблоки в Сен-Альбани и на электростанции Буге в Айни.
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Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается не ранее 6-7 августа.
Во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Le Parisien.
Четвертым блоком, который пришлось остановить, стал энергоблок атомной станции в Фессенхайме. Одной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.
Кроме энергоблока в Фессенхайме, остановили также энергоблоки в Сен-Альбани и на электростанции Буге в Айни.
Читайте также: Названа неожиданная причина лишнего веса
Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается не ранее 6-7 августа.
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