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Раздел: Мир  
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Во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС: названа неожиданная причина

Во Франции остановили четыре энергоблока на АЭС: названа неожиданная причинаОдной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды.

Во Франции из-за аномальной жары пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Le Parisien.

Четвертым блоком, который пришлось остановить, стал энергоблок атомной станции в Фессенхайме. Одной из причин остановки стало превышение нормы температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.

Кроме энергоблока в Фессенхайме, остановили также энергоблоки в Сен-Альбани и на электростанции Буге в Айни.

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Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается не ранее 6-7 августа.
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 Теги: Франция, энергоблок, АЭС

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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