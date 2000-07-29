Раздел: Мир
Во Франции вегетарианцы устраивают массовые погромы в мясных магазинах
Защиты мясники ищут у властей.
Во Франции вегетарианцы устраивают массовые погромы в мясных магазинах, обвиняя мясников в жестоком обращении с животными. Активисты таким образом призывают людей отказаться от употребления мясной продукции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В частности, недавно зоозащитники напали на одну из мясных лавок в Париже. Активисты разбили витрину, облили ее искусственной кровью и разрисовали угрожающими надписями. После погрома, стекла хозяева поменяли, но магазин пока закрыли. Вегетарианцы держат в страхе и другие магазины: устраивают акции и обвиняют мясников в жестоком обращении с животными.
В свою очередь, защиты мясники ищут у властей. Они написали письмо министру иностранных дел Франции с просьбой остановить погромы. Но пока что демонстрации, которые отпугивают клиентов, у магазинов продолжаются.
Читайте также: В Париже противники Макрона устроили погромы
Примечательно, что во Франции людей, которые принципиально не едят мясо, всего три процента. То есть, в сравнении с другими странами мира, здесь меньше всего вегетарианцев.
Во Франции вегетарианцы устраивают массовые погромы в мясных магазинах, обвиняя мясников в жестоком обращении с животными. Активисты таким образом призывают людей отказаться от употребления мясной продукции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
В частности, недавно зоозащитники напали на одну из мясных лавок в Париже. Активисты разбили витрину, облили ее искусственной кровью и разрисовали угрожающими надписями. После погрома, стекла хозяева поменяли, но магазин пока закрыли. Вегетарианцы держат в страхе и другие магазины: устраивают акции и обвиняют мясников в жестоком обращении с животными.
В свою очередь, защиты мясники ищут у властей. Они написали письмо министру иностранных дел Франции с просьбой остановить погромы. Но пока что демонстрации, которые отпугивают клиентов, у магазинов продолжаются.
Читайте также: В Париже противники Макрона устроили погромы
Примечательно, что во Франции людей, которые принципиально не едят мясо, всего три процента. То есть, в сравнении с другими странами мира, здесь меньше всего вегетарианцев.
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