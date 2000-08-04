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Раздел: Мир  
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ДТП в Грузии: автобус столкнулся с грузовиком

ДТП в Грузии: автобус столкнулся с грузовиком В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Автобус, следовавший по маршруту Ахалкалаки-Рустави, столкнулся с грузовиком на въезде в село Ферма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.

В результате столкновения погиб 26-летний мужчина.

Еще шесть человек, среди которых двое детей, получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас они госпитализированы.

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Министерство внутренних дел Грузии начало производства по ч. 5 ст. 276 УК Грузии.
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 Теги: Грузия, ДТП

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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