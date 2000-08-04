» » На выборы президента Бразилии предложили неожиданного кандидата
Раздел: Мир  
0

На выборы президента Бразилии предложили неожиданного кандидата

На выборы президента Бразилии предложили неожиданного кандидата Мужчина отбывает тюремный срок за коррупцию.

Рабочая партия выдвинула кандидатом на пост главы государства бывшего президента Бразилии Лулу да Силву. Сейчас он отбывает 12-летнее наказание по обвинению в коррупции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Бразилия должна восстановить свою демократию, найти себя и снова быть счастливой. Они могут заблокировать меня, упечь за решетку, но я буду хранить свою веру в бразильский народ", - говорится в заявлении да Силвы, зачитанном на съезде партии в Сан-Паулу.

Хотя популярность да Силвы немного уменьшилась, согласно опросам, все равно у него самые высокие рейтинги среди всех кандидатов. В исследовании также говорится, что избиратели могут оказать поддержку другому кандидату от Рабочей партии, если экс-президент не сможет принять участие в выборах. Согласно законодательству страны, осужденного апелляционным судом не можно избирать.

Всеобщие выборы состоятся в Бразилии в октябре 2018 года. На них будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.

Читайте также: ДТП в Грузии: автобус столкнулся с грузовиком

12 июля 2017 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года) был приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. 24 января 2018 года он проиграл апелляцию по указанному делу в суде города Порту-Алегри. Кроме того, согласно решению суда, ему был увеличен срок заключения - с 9,5 до 12 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бразилия, выборы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     183
     0

Похожие новости по теме

Бывший президент Бразилии добровольно сдался властям Бывший президент Бразилии добровольно сдался властям

Ранее мужчину признали виновным в коррупции.

Экс-президент Бразилии получил тюремный срок Экс-президент Бразилии получил тюремный срок

Лула да Силва называет дело против него политически мотивированным.

Бывшего президента Бразилии обвинили в создании помех следствию Бывшего президента Бразилии обвинили в создании помех следствию

Бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве предъявлены обвинения за попытку препятствования следствию по делу о хищениях в нефтегазовой компании.

Экс-президенту Бразилии предъявили обвинение Экс-президенту Бразилии предъявили обвинение

Прокуратура Бразилии предъявила обвинение бывшему президенту страны Луису Инасиу Лула да Силва.

Экс-президент Бразилии задержан по подозрению в коррупции Экс-президент Бразилии задержан по подозрению в коррупции

Бывший президент Бразилии Лула да Силва участвовал в коррупционных схемах, в которые были вовлечены сотрудники Petrobras.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх