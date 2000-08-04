Раздел: Мир
На выборы президента Бразилии предложили неожиданного кандидата
Мужчина отбывает тюремный срок за коррупцию.
Рабочая партия выдвинула кандидатом на пост главы государства бывшего президента Бразилии Лулу да Силву. Сейчас он отбывает 12-летнее наказание по обвинению в коррупции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Бразилия должна восстановить свою демократию, найти себя и снова быть счастливой. Они могут заблокировать меня, упечь за решетку, но я буду хранить свою веру в бразильский народ", - говорится в заявлении да Силвы, зачитанном на съезде партии в Сан-Паулу.
Хотя популярность да Силвы немного уменьшилась, согласно опросам, все равно у него самые высокие рейтинги среди всех кандидатов. В исследовании также говорится, что избиратели могут оказать поддержку другому кандидату от Рабочей партии, если экс-президент не сможет принять участие в выборах. Согласно законодательству страны, осужденного апелляционным судом не можно избирать.
Всеобщие выборы состоятся в Бразилии в октябре 2018 года. На них будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.
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12 июля 2017 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года) был приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. 24 января 2018 года он проиграл апелляцию по указанному делу в суде города Порту-Алегри. Кроме того, согласно решению суда, ему был увеличен срок заключения - с 9,5 до 12 лет.
Рабочая партия выдвинула кандидатом на пост главы государства бывшего президента Бразилии Лулу да Силву. Сейчас он отбывает 12-летнее наказание по обвинению в коррупции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Бразилия должна восстановить свою демократию, найти себя и снова быть счастливой. Они могут заблокировать меня, упечь за решетку, но я буду хранить свою веру в бразильский народ", - говорится в заявлении да Силвы, зачитанном на съезде партии в Сан-Паулу.
Хотя популярность да Силвы немного уменьшилась, согласно опросам, все равно у него самые высокие рейтинги среди всех кандидатов. В исследовании также говорится, что избиратели могут оказать поддержку другому кандидату от Рабочей партии, если экс-президент не сможет принять участие в выборах. Согласно законодательству страны, осужденного апелляционным судом не можно избирать.
Всеобщие выборы состоятся в Бразилии в октябре 2018 года. На них будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов.
Читайте также: ДТП в Грузии: автобус столкнулся с грузовиком
12 июля 2017 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года) был приговорен к 9,5 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. 24 января 2018 года он проиграл апелляцию по указанному делу в суде города Порту-Алегри. Кроме того, согласно решению суда, ему был увеличен срок заключения - с 9,5 до 12 лет.
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