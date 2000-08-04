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Раздел: Мир  
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В США разбился небольшой самолет, погибли все пассажиры

В США разбился небольшой самолет, погибли все пассажиры На борту легкомоторного самолета было пять человек.

В американском штате Оклахома потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате происшествия погибли пять человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Согласно сообщению, самолет разбился неподалеку от Оклахома-Сити вскоре после вылета из аэропорта в населенном пункте Понка-Сити. После падения судно загорелось.

"Уцелевших в результате аварии нет", - говорится в сообщении.

По словам местных властей, на борту самолета, по предварительным данным, находились пять человек.

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На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По факту происшествия проводится расследование.
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 Теги: США, самолет, крушение

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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