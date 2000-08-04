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Раздел: Мир  
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Президента Венесуэлы попытались убить дроном со взрывчаткой

Президента Венесуэлы попытались убить дроном со взрывчаткой Николас Мадуро не пострадал, но ранены другие 7 человек.

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение при помощи дронов со взрывчаткой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

В эфире венесуэльской радиостанции Union Radio министр связи страны Хорхе Родригес заявил, что покушение на главу государства было совершено в Каракасе во время официального военного мероприятия - 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии, где Мадуро выступал с речью.

В результате инцидента семь человек получили ранения, Мадуро не пострадал. Беспилотники уничтожены.

Позже в телеобращении Николас Мадуро подтвердил, что это было покушение на его жизнь.

Ответственность за нападение взяла малоизвестная группа под названием "Национальное движение солдат в футболках". В серии сообщений о социальных сетях группа заявила, что планировала выпустить два беспилотных летательных аппарата, но снайперы сбили их.

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"Мы продемонстрировали, что они (правительство, - ред.) уязвимы. Сегодня попытка не увенчалась успехом, но это всего лишь вопрос времени", - говорится в сообщении группы.
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 Теги: Мадуро, покушение, дрон

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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