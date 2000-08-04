В США потерпел крушение самолет: шестеро погибших

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В Штатах разбился самолет: не выжил никто В штате Флорида при попытке взлета потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились 5 человек. Все пассажиры и пилот погибли.