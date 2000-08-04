Раздел: Мир
В США потерпел крушение самолет: шестеро погибших
Местные власти хотят опознать все тела и только потом выступят с заявлением
В американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в субботу, 4 августа, сообщает телеканал Fox News.
По его данным, власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.
"Сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения самолета в трех четвертях мили севернее Хаббард-роуд и в четверти мили от улицы Ю-стрит", – уточнила патрульно-постовая служба штата в своем Twitter.
Читайте также: В США разбился военный самолет
EA400 представляет собой шестиместный одномоторный моноплан. Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.
В американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в субботу, 4 августа, сообщает телеканал Fox News.
По его данным, власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.
"Сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения самолета в трех четвертях мили севернее Хаббард-роуд и в четверти мили от улицы Ю-стрит", – уточнила патрульно-постовая служба штата в своем Twitter.
Читайте также: В США разбился военный самолет
EA400 представляет собой шестиместный одномоторный моноплан. Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.
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