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Раздел: Мир  
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В США потерпел крушение самолет: шестеро погибших

В США потерпел крушение самолет: шестеро погибшихМестные власти хотят опознать все тела и только потом выступят с заявлением

В американском штате Оклахома вскоре после взлета с аэродрома разбился одномоторный самолет EA400. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в субботу, 4 августа, сообщает телеканал Fox News.

По его данным, власти округа Кей и населенного пункта Понка-Сити не подтверждают официально гибель людей, так как хотят прежде опознать все тела.

"Сотрудники чрезвычайных служб находятся на месте крушения самолета в трех четвертях мили севернее Хаббард-роуд и в четверти мили от улицы Ю-стрит", – уточнила патрульно-постовая служба штата в своем Twitter.

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EA400 представляет собой шестиместный одномоторный моноплан. Расследованием ЧП занимаются Федеральное авиационное управление и Национальное управление по безопасности на транспорте.
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 Теги: США, самолет

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Сегодня, 10:22 » Автор: Татьяна Ларина
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