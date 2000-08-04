Раздел: Мир
Европу накрыла аномальная жара
В частности, Португалия борется с пожарами, а в Испании есть первые жертвы жары
Европейские страны в эти выходные, 4-5 августа, переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, в некоторых районах Португалии температура достигла +46.
Кроме того, в регионе Алгарви бушуют лесные пожары, в связи с чем власти выпустили предупреждение, а жителей одного села эвакуировали.
Отмечается также, что в Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека, один из них был бездомным.
Кроме того, как сообщается, в южном городе Кордоба температура достигла +44 градусов.
Кроме того, о пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.
В Нидерландах из-за высоких температур плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог.
Читайте также: Австралию "накрыла" аномальная жара
Ранее сообщалось, что во Франции один из реакторов атомной электростанции в Фессенхайме остановили из-за того, что станция стала сбрасывать в Большой канал Эльзаса воду, температура которой превышает допустимые нормы. Как сообщалось, температура воздуха поднялась до +35.
Европейские страны в эти выходные, 4-5 августа, переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Как сообщается, в некоторых районах Португалии температура достигла +46.
Кроме того, в регионе Алгарви бушуют лесные пожары, в связи с чем власти выпустили предупреждение, а жителей одного села эвакуировали.
Отмечается также, что в Испании за последнюю неделю в результате теплового удара погибли три человека, один из них был бездомным.
Кроме того, как сообщается, в южном городе Кордоба температура достигла +44 градусов.
Кроме того, о пожарах сообщают в приграничных с Португалией и Францией регионах, а также в Каталонии.
В Нидерландах из-за высоких температур плавится асфальт, поэтому власти закрыли несколько дорог.
Читайте также: Австралию "накрыла" аномальная жара
Ранее сообщалось, что во Франции один из реакторов атомной электростанции в Фессенхайме остановили из-за того, что станция стала сбрасывать в Большой канал Эльзаса воду, температура которой превышает допустимые нормы. Как сообщалось, температура воздуха поднялась до +35.
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