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Раздел: Мир  
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В Калифорнии бушуют масштабные пожары

В Калифорнии бушуют масштабные пожарыВ Калифорнии бушует один из самых опустошительных пожаров в ее истории.

Уже семь человек погибли на севере Калифорнии в результате масштабных лесных пожаров. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Один из наиболее опустошительных в истории Калифорнии пожаров уже унес 7 жизней, включая прабабушку, двух детей, пожарного и водителя бульдозера. Последней жертвой стал работник энергетической компании, который погиб к северу от Сакраменто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь выжег значительно больше площади, чем когда-либо прежде. В частности, в ночь на воскресенье площадь пожаров расширилась более чем на четверть.

Распространению огня способствует высокая температура и сильный ветер.

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В целом за последнюю неделю пожары в Калифорнии охватили около 117,3 тыс. гектаров - это вдвое больше, чем в среднем за последние 5 лет.

В Калифорнии бушуют масштабные пожары
В Калифорнии бушуют масштабные пожары
В Калифорнии бушуют масштабные пожары
В Калифорнии бушуют масштабные пожары
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 Теги: Калифорния, пожары

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Сегодня, 13:23 » Автор: Татьяна Ларина
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