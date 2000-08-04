Раздел: Мир
В Калифорнии бушуют масштабные пожары
В Калифорнии бушует один из самых опустошительных пожаров в ее истории.
Уже семь человек погибли на севере Калифорнии в результате масштабных лесных пожаров. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Один из наиболее опустошительных в истории Калифорнии пожаров уже унес 7 жизней, включая прабабушку, двух детей, пожарного и водителя бульдозера. Последней жертвой стал работник энергетической компании, который погиб к северу от Сакраменто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь выжег значительно больше площади, чем когда-либо прежде. В частности, в ночь на воскресенье площадь пожаров расширилась более чем на четверть.
Распространению огня способствует высокая температура и сильный ветер.
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В целом за последнюю неделю пожары в Калифорнии охватили около 117,3 тыс. гектаров - это вдвое больше, чем в среднем за последние 5 лет.
Уже семь человек погибли на севере Калифорнии в результате масштабных лесных пожаров. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Один из наиболее опустошительных в истории Калифорнии пожаров уже унес 7 жизней, включая прабабушку, двух детей, пожарного и водителя бульдозера. Последней жертвой стал работник энергетической компании, который погиб к северу от Сакраменто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь выжег значительно больше площади, чем когда-либо прежде. В частности, в ночь на воскресенье площадь пожаров расширилась более чем на четверть.
Распространению огня способствует высокая температура и сильный ветер.
Читайте также: В Греции бушуют масштабные лесные пожары
В целом за последнюю неделю пожары в Калифорнии охватили около 117,3 тыс. гектаров - это вдвое больше, чем в среднем за последние 5 лет.
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