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Раздел: Мир  
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В Португалии зафиксировали новый температурный рекорд

В Португалии зафиксировали новый температурный рекордРекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году — свыше 47 градусов.

В столице Португалии Лиссабоне зафиксировали новый температурный рекорд – 44 градуса по Цельсию, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Метеорологическая служба Португалии сообщила, предыдущий температурный рекорд составлял 43 градуса тепла, он был зафиксирован в 1981 году.

Жарче всего в этот день было в районе Алвега, что в центральной Португалии. Там температура воздуха доходила до 46,8 градусов по Цельсию.

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Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году — свыше 47 градусов.

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 Теги: Португалия, жара

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Сегодня, 16:36 » Автор: Татьяна Ларина
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