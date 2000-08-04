Раздел: Мир
В Португалии зафиксировали новый температурный рекорд
Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году — свыше 47 градусов.
В столице Португалии Лиссабоне зафиксировали новый температурный рекорд – 44 градуса по Цельсию, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Метеорологическая служба Португалии сообщила, предыдущий температурный рекорд составлял 43 градуса тепла, он был зафиксирован в 1981 году.
Жарче всего в этот день было в районе Алвега, что в центральной Португалии. Там температура воздуха доходила до 46,8 градусов по Цельсию.
Читайте также: В австралийском Сиднее побит температурный рекорд
Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году — свыше 47 градусов.
В столице Португалии Лиссабоне зафиксировали новый температурный рекорд – 44 градуса по Цельсию, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Метеорологическая служба Португалии сообщила, предыдущий температурный рекорд составлял 43 градуса тепла, он был зафиксирован в 1981 году.
Жарче всего в этот день было в районе Алвега, что в центральной Португалии. Там температура воздуха доходила до 46,8 градусов по Цельсию.
Читайте также: В австралийском Сиднее побит температурный рекорд
Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году — свыше 47 градусов.
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