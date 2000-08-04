» » Мощное землетрясение произошло в Индонезии
Раздел: Мир  
0

Мощное землетрясение произошло в Индонезии

Мощное землетрясение произошло в ИндонезииМагнитуда землетрясения составила 7 баллов

В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7 баллов, возможно возникновение цунами. Об этом сообщили в Геологической службе США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня

Землетрясение произошло сегодня в 14:45. На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало, но служба предупредила об опасности формирования цунами.

Читайте также: В США зафиксировали мощное землетрясение

Напомним, 29 июля на этом же острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам. В результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 пострадали. Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Индонезия, Землетрясение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:44 » Автор: Татьяна Ларина
     157
     0

Похожие новости по теме

Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Власти распространили предупреждение о возможности возникновения цунами.

В столице Японии произошло мощное землетрясение В столице Японии произошло мощное землетрясение

В Токио произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Индонезии произошло мощное землетрясение В Индонезии произошло мощное землетрясение

Очаг залегал на глубине 50,7 километра, информация о жертвах и пострадавших не поступала

У побережья Индонезии произошло землетрясение У побережья Индонезии произошло землетрясение

Сведений об пострадавших не поступало.

В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 34 км к северу от города Таракан .

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх