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Раздел: Мир  
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Госдеп США вызвал российского дипломата: названа причина

Госдеп США вызвал российского дипломата: названа причинаВ России есть много способов повлиять на выборы.

Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США для предоставления разъяснений по поводу вмешательства России во внутренние дела США.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науерт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Помощник государственного секретаря Митчелл вызвал поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на попытки Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раздора в США - мы не потерпим этого агрессивного вмешательства", - написала она.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в начале августа заявил, что Россия стоит за "всепроникающими" попытками вмешательства в предстоящие выборы в США.

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По его словам, в России есть много способов повлиять на выборы - через СМИ, социальные сети, ботов, наемных работников.
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 Теги: Госдеп США, дипломат, причина

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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