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Раздел: Мир  
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В Испании задержали лидеров "русской мафии"

В Испании задержали лидеров "русской мафии"Лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства.

На юге Испании задержаны и взяты под стражу трое криминальных авторитетов из стран бывшего СССР: им вменяют покушение на убийство, фальсификацию документов и членство в преступной организации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана.

На опубликованном полицией видео можно увидеть, как правоохранители врываются в кафе, где находятся разыскиваемые.

Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ, сообщает полиция.

Один из задержанных считался третьим по значимости человеком в "русской мафии".

Предполагается, что задержанные намеревались воссоздать криминальную структуру, которая была ликвидирована в июне 2017 года. Тогда правоохранители арестовали 129 подозреваемых, однако уже в июле снова началось расследование, так как в Марбелье были обнаружены следы одного из криминальных авторитетов, руководящего ликвидированной группировкой из Литвы.

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Речь идет об "одном из самых важных "воров в законе" в Европе", отмечает полиция. В ходе расследования выяснилось, что кроме разделения территории преступники планировали убийство видного члена конкурирующего клана, который хотел поселиться в Испании.
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 Теги: русская мафия, Испания

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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