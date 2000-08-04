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Раздел: Мир  
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В Калифорнии разбился самолет, погибло пять человек

В Калифорнии разбился самолет, погибло пять человек Самолет упал на автомобильную стоянку.

5 июля в городе Санта-Ана (США, штат Калифорния) на автостоянку упал небольшой двухмоторный самолет Cessna-414, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Жертвами авиакатастрофы стало пять человек. Все они находились внутри самолета.

Самолет зарегистрирован в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Cessna-414 – американский двухмоторный легкий многоцелевой самолет, массовый выпуск которого начался в 1968 году.

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Вместимость самолета – до 10 человек.
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 Теги: самолет, авиакатастрофа

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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