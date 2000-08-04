В Венесуэле задержали шестерых подозреваемых в покушении на президента

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Глава МВД Венесуэлы заявил о том, что колумбийские наёмники, которые планировали покушение на президента страны, согласились убить Николаса Мадуро всего лишь за 10 тыс. долларов. Стоит обратить внимание на то, что преступники были задержаны венесуэльскими правоохранительными органами ещё в августе. Всего с состав группы