Раздел: Мир
В Венесуэле задержали шестерых подозреваемых в покушении на президента
Николаса Мадуро пытались взорвать при помощи дрона.
Правоохранители Венесуэлы задержали шесть человек, подозреваемых в осуществлении взрыва и попытке убить президента страны Николаса Мадуро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
По словам министра внутренних дел Нестора Реверола, подозреваемые запустили два беспилотника со взрывчаткой над военным парадом в центре Каракаса, где выступал с речью Мадуро. Один из них "перехватили" силы безопасности, а второй упал и ударился о жилой дом.
Реверол заявил, что один из подозреваемых уже был в розыске за участие в нападении на военную базу в 2017 году, в результате чего погибли два человека.
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Второго уже задерживали во время волны протестов против Мадуро в 2014 году, но впоследствии почему-то отпустили. Глава МВД не объяснил почему.
Правоохранители Венесуэлы задержали шесть человек, подозреваемых в осуществлении взрыва и попытке убить президента страны Николаса Мадуро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.
По словам министра внутренних дел Нестора Реверола, подозреваемые запустили два беспилотника со взрывчаткой над военным парадом в центре Каракаса, где выступал с речью Мадуро. Один из них "перехватили" силы безопасности, а второй упал и ударился о жилой дом.
Реверол заявил, что один из подозреваемых уже был в розыске за участие в нападении на военную базу в 2017 году, в результате чего погибли два человека.
Читайте также: В Калифорнии разбился самолет, погибло пять человек
Второго уже задерживали во время волны протестов против Мадуро в 2014 году, но впоследствии почему-то отпустили. Глава МВД не объяснил почему.
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