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Раздел: Мир  
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В Венесуэле задержали шестерых подозреваемых в покушении на президента

В Венесуэле задержали шестерых подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро пытались взорвать при помощи дрона.

Правоохранители Венесуэлы задержали шесть человек, подозреваемых в осуществлении взрыва и попытке убить президента страны Николаса Мадуро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Украинскую правду.

По словам министра внутренних дел Нестора Реверола, подозреваемые запустили два беспилотника со взрывчаткой над военным парадом в центре Каракаса, где выступал с речью Мадуро. Один из них "перехватили" силы безопасности, а второй упал и ударился о жилой дом.

Реверол заявил, что один из подозреваемых уже был в розыске за участие в нападении на военную базу в 2017 году, в результате чего погибли два человека.

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Второго уже задерживали во время волны протестов против Мадуро в 2014 году, но впоследствии почему-то отпустили. Глава МВД не объяснил почему.
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 Теги: Николас Мадуро, покушение

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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