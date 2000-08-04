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Сын Трампа рассказал об угрозах в свой адрес

Сын Трампа рассказал об угрозах в свой адрес Родственники президента США получали не только угрозы, но и белый порошок в конвертах.

Сын президента США Дональда Трампа Эрик сказал, что все члены его семьи получили по почте белый порошок и письмо с угрозами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

«Мне угрожали. Дональду (Трамп-младший, старший брат Эрика прим.ред.) Угрожали. Нам всем устроили шоу с белым порошком в нашем доме », - рассказал Эрик.

Напомним, что в феврале Ванессу Трамп, тогда бывшую жену Трампа-младшего, привезли в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное ее мужу, в котором был указан белый порошок.

Полиция сделала анализ и сообщила, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.

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После этого Дональд Трамп-младший заявил, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является «отвратительной».
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 Теги: Трамп, дети, угрозы

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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