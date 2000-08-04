Раздел: Мир
Сын Трампа рассказал об угрозах в свой адрес
Родственники президента США получали не только угрозы, но и белый порошок в конвертах.
Сын президента США Дональда Трампа Эрик сказал, что все члены его семьи получили по почте белый порошок и письмо с угрозами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
«Мне угрожали. Дональду (Трамп-младший, старший брат Эрика прим.ред.) Угрожали. Нам всем устроили шоу с белым порошком в нашем доме », - рассказал Эрик.
Напомним, что в феврале Ванессу Трамп, тогда бывшую жену Трампа-младшего, привезли в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное ее мужу, в котором был указан белый порошок.
Полиция сделала анализ и сообщила, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.
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После этого Дональд Трамп-младший заявил, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является «отвратительной».
Сын президента США Дональда Трампа Эрик сказал, что все члены его семьи получили по почте белый порошок и письмо с угрозами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
«Мне угрожали. Дональду (Трамп-младший, старший брат Эрика прим.ред.) Угрожали. Нам всем устроили шоу с белым порошком в нашем доме », - рассказал Эрик.
Напомним, что в феврале Ванессу Трамп, тогда бывшую жену Трампа-младшего, привезли в одну из больниц Нью-Йорка. Она открыла письмо, адресованное ее мужу, в котором был указан белый порошок.
Полиция сделала анализ и сообщила, что вещество не является опасным биологическим материалом и от него никто не пострадал. Сотрудники секретной службы начали расследование инцидента.
Читайте также: В Венесуэле задержали шестерых подозреваемых в покушении на президента
После этого Дональд Трамп-младший заявил, что ситуация, когда люди пытаются выражать свои взгляды подобным образом, является «отвратительной».
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