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Раздел: Мир  
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Китай успешно провел испытания гиперзвукового летального аппарата

Китай успешно провел испытания гиперзвукового летального аппарата
Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики.

Он может нести ядерные боеголовки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Успешные испытания гиперзвукового летального аппарата прошли в Китае, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.

Аппарат, получивший название Xingkong-2 (Звездное небо-2) был выведен на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны в пятницу минувшей недели с помощью ракеты, через 10 минут отделился от носителя и, совершив ряд маневров, приземлился в намеченной точке.

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Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. По утверждению издания, которое ссылается на военных экспертов, аппарат может нести ядерные боеголовки, и недоступен для поражения современными средствами противоракетной обороны, благодаря высокой скорости полета и маневренности.
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 Теги: Китай, гиперзвуковой летательный аппарат, испытания

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Сегодня, 11:11 » Автор: Алена Шимко
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