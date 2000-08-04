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Китай успешно провел испытания гиперзвукового летального аппарата
Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики.
Он может нести ядерные боеголовки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Успешные испытания гиперзвукового летального аппарата прошли в Китае, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.
Аппарат, получивший название Xingkong-2 (Звездное небо-2) был выведен на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны в пятницу минувшей недели с помощью ракеты, через 10 минут отделился от носителя и, совершив ряд маневров, приземлился в намеченной точке.
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Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. По утверждению издания, которое ссылается на военных экспертов, аппарат может нести ядерные боеголовки, и недоступен для поражения современными средствами противоракетной обороны, благодаря высокой скорости полета и маневренности.
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