Раздел: Мир
Вступление Грузии в НАТО спровоцирует "страшный конфликт" - Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.
Заявление российского премьера в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ", передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
"Это (вступление Грузии в НАТО - ред.) может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал Медведев.
Глава российского правительства также отметил, что войны в Грузии в 2008 году можно было избежать. "Никакой неизбежности не было", - сказал Медведев.
12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в Альянс. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств Альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.
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Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне негативно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, в частности, из-за вхождения в альянс Грузии и Украины.
Заявление российского премьера в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ", передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
"Это (вступление Грузии в НАТО - ред.) может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал Медведев.
Глава российского правительства также отметил, что войны в Грузии в 2008 году можно было избежать. "Никакой неизбежности не было", - сказал Медведев.
12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в Альянс. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств Альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.
Читайте также: Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживает вступление в НАТО и ЕС
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне негативно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, в частности, из-за вхождения в альянс Грузии и Украины.
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