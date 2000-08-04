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Раздел: Мир  
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Вступление Грузии в НАТО спровоцирует "страшный конфликт" - Медведев

Вступление Грузии в НАТО спровоцирует "страшный конфликт" - МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.

Заявление российского премьера в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ", передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

"Это (вступление Грузии в НАТО - ред.) может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал Медведев.

Глава российского правительства также отметил, что войны в Грузии в 2008 году можно было избежать. "Никакой неизбежности не было", - сказал Медведев.

12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь подтвердил намерение организации принять Грузию в Альянс. Десять лет назад на саммите НАТО в Бухаресте главы государств Альянса пообещали, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО.

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Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия "крайне негативно" отнеслась бы к дальнейшему расширению НАТО, в частности, из-за вхождения в альянс Грузии и Украины.
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 Теги: Грузия, НАТО, Медведев

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Сегодня, 14:29 » Автор: Алена Шимко
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