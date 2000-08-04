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Раздел: Мир  
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В Италии вблизи аэропорта произошел взрыв

В Италии вблизи аэропорта произошел взрывОгонь поднялся на высоту в несколько десятков метров.

Недалеко от аэропорта Болоньи произошел мощный взрыв, огонь и дым от которого поднялись на высоту в несколько метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Соответствующие фото с места происшествия публикуют пользователи Twitter.

По словам полиции, инцидент произошел на шоссе, неподалеку от аэропорта, передает The Sun. По неподтвержденным данным, разбился и взорвался танкер с легковоспламеняющимся веществом. На месте происшествия работают пожарные и врачи скорой помощи.

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Дорога к аэропорту закрыта в обе стороны.
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 Теги: Италия, Болонья, взрыв, аэропорт

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Сегодня, 17:32 » Автор: Алена Шимко
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