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Раздел: Мир  
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Посреди пустыни в США нашли "детскую ферму"

Посреди пустыни в США нашли "детскую ферму"Детей передали под опеку социальных служб.

Одинадцать голодных и измученных детей нашли посреди пустыни в США. Малышей и подростков держали в бараке вооруженные люди.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Самому младшему пленнику – исполнился год. Дети длительное время голодали, не имели обуви и одежды – утверждают полицейские. Запасы пищи ограничивались картофелем и пачкой риса. Рядом с детьми все время находились взрослые. Три женщины, по предварительным данным, – матери пленных.

Двое вооруженных мужчин – надзиратели. Один из арестованных – Сирая Вахажа полиция искала уже давно. Его подозревают в похищении собственного сына.

А полиция – задается вопросом, как дети оказались в лагере. Внешне он похож на военный – окруженный укреплением из шин. А на территории – полигон для стрельбы и подземный тоннель. По одной из версий следствия, лагерь мог быть тренировочной базой для экстремистов.

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Напомним, в Калифорнии супружеская пара держала взаперти 13 своих детей, причем некоторые из них были прикованы цепью к кровати. Дети от 2 до 29 лет неизвестно, какое время провели в подвальном помещении своего дома. Их спасла обычная случайность – 10-летней девочке чудом удалось вырваться из подвала и позвонить в полицию.
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 Теги: США, дети, ферма

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Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
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