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Раздел: Мир  
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Президент США подписал указ о возобновлении санкций против Ирана

Президент США подписал указ о возобновлении санкций против ИранаСанкции будут восстановлены в два этапа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана.

Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Как отмечается в документе, ограничения вводятся "в контексте решения президента от 8 мая 2018 года о прекращении участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA) и восстановлении всех санкций, отмененных или приостановленных в связи с JCPOA".

"Ужасная, односторонняя сделка (Иранская ядерная сделка, – ред.) не смогла достичь основной цели блокирования всех путей к созданию иранской атомной бомбы. Она предоставила спасательные средства для убийственной диктатуры, которая продолжала распространять кровопролитие, насилие и хаос", – заявил Трамп.

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Первый пакет ограничений, которые будут касаться автомобильной продукции, драгоценных металлов, государственного долга, программного обеспечения, финансовых операций, вступает в силу в ночь на вторник, 7 августа. Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, будет действовать с 4 ноября.
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 Теги: США, санкции, Иран

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Сегодня, 23:04 » Автор: Едгар Букмирза
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