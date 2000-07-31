Раздел: Мир
Президент США подписал указ о возобновлении санкций против Ирана
Санкции будут восстановлены в два этапа.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана.
Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Как отмечается в документе, ограничения вводятся "в контексте решения президента от 8 мая 2018 года о прекращении участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA) и восстановлении всех санкций, отмененных или приостановленных в связи с JCPOA".
"Ужасная, односторонняя сделка (Иранская ядерная сделка, – ред.) не смогла достичь основной цели блокирования всех путей к созданию иранской атомной бомбы. Она предоставила спасательные средства для убийственной диктатуры, которая продолжала распространять кровопролитие, насилие и хаос", – заявил Трамп.
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Первый пакет ограничений, которые будут касаться автомобильной продукции, драгоценных металлов, государственного долга, программного обеспечения, финансовых операций, вступает в силу в ночь на вторник, 7 августа. Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, будет действовать с 4 ноября.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении санкций против Ирана.
Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Как отмечается в документе, ограничения вводятся "в контексте решения президента от 8 мая 2018 года о прекращении участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA) и восстановлении всех санкций, отмененных или приостановленных в связи с JCPOA".
"Ужасная, односторонняя сделка (Иранская ядерная сделка, – ред.) не смогла достичь основной цели блокирования всех путей к созданию иранской атомной бомбы. Она предоставила спасательные средства для убийственной диктатуры, которая продолжала распространять кровопролитие, насилие и хаос", – заявил Трамп.
Читайте также: Порошенко подписал указ о введении санкций против России
Первый пакет ограничений, которые будут касаться автомобильной продукции, драгоценных металлов, государственного долга, программного обеспечения, финансовых операций, вступает в силу в ночь на вторник, 7 августа. Второй пакет санкций, который будет касаться главным образом экспорта нефти из Ирана, будет действовать с 4 ноября.
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