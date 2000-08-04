Авария с микроавтобусом в Италии: погибло 12 человек

Транспорт перевозил сезонных рабочих.



В Италии, где ранее в результате серии взрывов на шоссе близ аэропорта итальянского погибли два человека, перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, сообщает



Авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), возле населенного пункта Лесина. Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.



Читайте также: В Италии вблизи аэропорта произошел взрыв



В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки. Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Италии, где ранее в результате серии взрывов на шоссе близ аэропорта итальянского погибли два человека, перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA Авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), возле населенного пункта Лесина. Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки. Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.



