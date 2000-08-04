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Раздел: Мир  
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Авария с микроавтобусом в Италии: погибло 12 человек

Авария с микроавтобусом в Италии: погибло 12 человек Транспорт перевозил сезонных рабочих.

В Италии, где ранее в результате серии взрывов на шоссе близ аэропорта итальянского погибли два человека, перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), возле населенного пункта Лесина. Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.

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В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки. Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.
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 Теги: Италия, микроавтобус

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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