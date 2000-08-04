В Британии лиса забралась в дом и покусала 77-летнюю женщину

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На данный момент в Калифорнии активно разыскивается пума, которая напала на 50-летнего бездомного. Полиция просит жителей окрестностей не гулять поодиночке, в особенности на рассвете, на закате и ночью, когда хищники особо активны. После того как напавшая на бездомного пума будет найдена, животное убьют.

В Бразилии с уличного фонаря прямо на голову женщины упал дикобраз и своими иглами травмировал ее. 52-летняя Сандра Нобукко прогуливалась со своим песиком в пригороде Рио-де-Жанейро, как вдруг на нее с неба свалился дикобраз. Дикое животное вонзило женщине в череп около 200 острых игл, всего их у него около 30 тысяч.