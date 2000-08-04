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В Британии лиса забралась в дом и покусала 77-летнюю женщину

В Британии лиса забралась в дом и покусала 77-летнюю женщину Пенсионерка получила множественные раны и перелом пальца.

В Великобритании лиса пробралась в дом пенсионерки, напала на нее и сломала женщине палец. Как стало известно, 77-летняя Джилл Макмэн находилась в своем загородном доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии, когда на нее напало животное. Инцидент произошел утром, когда женщина читала газету и пила кофе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По ее словам, она почувствовала острую боль в пальце руки, наклонилась и обнаружила, что в него вцепилась зубами лиса. Пенсионерка закричала от шока, вскочила с места и начала махать руками в попытке ослабить хватку животного. Лиса продолжила кусать хозяйку дома, повредив ей другую руку и ногу.

В ходе схватки со зверем британке все-таки удалось выгнать животное из дома. Она побежала за помощью к своему сыну, и тот отвез ее в больницу. Врачи констатировали у пожилой дамы перелом пальца. Ей были прописаны антибиотики и наложили швы на рану.

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Кроме того, физиотерапевт предписал пенсионерке выполнять комплекс физических упражнений. Журналистам женщина показала несколько фото, на которых видны следы укусов.
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 Теги: Британия, лиса

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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