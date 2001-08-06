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Раздел: Мир  
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В Японии экстренно приземлился пассажирский самолет: названа причина

В Японии экстренно приземлился пассажирский самолет: названа причинаПассажиры и экипаж не пострадали, причины поломки выясняются.

В японском аэропорту Титосе экстренно приземлился пассажирский самолет авиакомпании Alitalia. Запрашивать экстренную посадку в Японии пилотам пришлось из-за поломки двигателя, сообщает Kyodo, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Самолет вылетел из Италии и выполнял рейс Рим-Нарита. Представители Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии подтвердили, что самолет совершил экстренную посадку из-за поломки двигателя.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Сообщений о пострадавших не поступало.
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 Теги: Япония, самолет, экстренная посадка, мотор

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Сегодня, 11:45 » Автор: Алена Шимко
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