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В Беларуси арестовали главреда интернет-портала, ведется обыск
Силовики оцепили несколько этажей бизнес-центра Omega Tower, где находится офис TUT.BY.
В Минске задержали главного редактора крупного независимого интернет-издания TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Как сообщается на сайте TUT.BY, в офисе портала в бизнес-центре Omega Tower с утра проходит обыск, несколько этажей оцепили силовики. На месте изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос в СК. Следственный комитет Республики Беларусь, тем временем, сообщает о следственных действиях в уголовном деле по статье по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись предприятием одному из его заказчиков.
Утверждается, что в ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА». «К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа».
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Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова», – говорится в сообщении на сайте СК. Ранее сотрудники КГБ Беларуси задержали при получении взятки в 200 тысяч долларов помощника Президента Беларуси – инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.
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