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Раздел: Мир  
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В Германии экстренно эвакуирован крупный аэропорт

В Германии экстренно эвакуирован крупный аэропорт
Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения человека в зону безопасности.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

"В отсеке A терминала 1 проходят оперативные мероприятия полиции", - сообщила в Twitter федеральная полиция. В связи с действиями правоохранителей посадка на рейсы остановлена.

Представитель полиции пояснил, что во время контроля в зону безопасности аэропорта несанкционированно попал человек и исчез.

По информации издания Bild, речь идет об исчезновении взрослого с ребенком. Мотивы пока не известны.

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В аэропорту сообщили, что инцидент существенно повлияет на график авиарейсов.
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 Теги: Германия, аэропорт, Франкфурт, эвакуация

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Сегодня, 15:00 » Автор: Алена Шимко
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