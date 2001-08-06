Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Трамп пригрозил всем, кто продолжит сотрудничать с Ираном

Трамп пригрозил всем, кто продолжит сотрудничать с Ираном

Похожие новости по теме

Европа заблокировала санкции США против Ирана В заявлении говорится, что ЕС с 7 августа блокирует действие санкций США против Ирана на своей территории, чтобы защитить европейские компании.

Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном Глава Белого дома назвал ядерное соглашение с Ираном "безумием".

Трамп вводит новые санкции против "непокорного" Ирана Санкции, в частности, направлены против иранских сетей поддержки в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.