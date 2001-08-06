Раздел: Мир
Трамп пригрозил всем, кто продолжит сотрудничать с Ираном
Хозяин Белого дома заявил, что одобренные вчера ограничительные меры против Тегерана - "самые жесткие санкции, когда-либо введенные в действие".
Американский президент Дональд Трамп пригрозил "любому" последствиями за ведение бизнеса с Ираном, против которого вчера Вашингтон решил возобновить всю полноту санкций. Об этом он сообщил у себя в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
6 августа президент США подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые будут восстанавливаться в два этапа.
"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я за мир во всем мире, не меньше!" - письменно воскликнул американский лидер.
Читайте также: Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном
Кроме того, Трамп пообещал, что в ноябре санкции против Ирана "ужесточат до нового уровня".
Американский президент Дональд Трамп пригрозил "любому" последствиями за ведение бизнеса с Ираном, против которого вчера Вашингтон решил возобновить всю полноту санкций. Об этом он сообщил у себя в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
6 августа президент США подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые будут восстанавливаться в два этапа.
"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я за мир во всем мире, не меньше!" - письменно воскликнул американский лидер.
Читайте также: Дональд Трамп раскритиковал ядерную сделку с Ираном
Кроме того, Трамп пообещал, что в ноябре санкции против Ирана "ужесточат до нового уровня".
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