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Раздел: Мир  
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Трамп пригрозил всем, кто продолжит сотрудничать с Ираном

Трамп пригрозил всем, кто продолжит сотрудничать с ИраномХозяин Белого дома заявил, что одобренные вчера ограничительные меры против Тегерана - "самые жесткие санкции, когда-либо введенные в действие".

Американский президент Дональд Трамп пригрозил "любому" последствиями за ведение бизнеса с Ираном, против которого вчера Вашингтон решил возобновить всю полноту санкций. Об этом он сообщил у себя в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

6 августа президент США подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые будут восстанавливаться в два этапа.

"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я за мир во всем мире, не меньше!" - письменно воскликнул американский лидер.

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Кроме того, Трамп пообещал, что в ноябре санкции против Ирана "ужесточат до нового уровня".
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 Теги: Трамп, США, Иран, санкции, угрозы

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Сегодня, 16:21 » Автор: Алена Шимко
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