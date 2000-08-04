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Раздел: Мир  
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В Дубае британского туриста оштрафовали на 50 тыс долларов

В Дубае британского туриста оштрафовали на 50 тыс долларовБританец в Дубае был оштрафован на 48 тысяч долларов за три часа езды на арендованном Lamborghini.

30 июля мужчина взял Lamborghini Huracan в аренду на два дня, заплатив за него более полутора тысяч долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и закон.

За первые несколько часов, что турист катался по столице ОАЭ, он превысил скорость 33 раза. В городской черте водитель разгонялся до 240 километров в час.

В прокатную компанию штрафы стали приходить на следующий день. Сообщается, что мужчина уже заплатил 19 тысяч долларов.

Остальную сумму ему необходимо доплатить, чтобы забрать конфискованный автомобиль.

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При этом нарушитель сможет покинуть страну, не оплачивая штрафы. В таком случае все расходы лягут на прокатное бюро. В дальнейшем фирма в судебном порядке может взыскать убытки с британца.
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 Теги: Дубай, турист, штраф, авто

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Сегодня, 17:57 » Автор: Алена Шимко
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