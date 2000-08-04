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Раздел: Мир  
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Полиция Бангладеша силой разогнала митинг, более сотни пострадавших

Полиция Бангладеша силой разогнала митинг, более сотни пострадавших Протесты студентов начались после смертельного ДТП.

Правоохранители в столице Бангладеш Дакке разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль, в результате пострадали более 100 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Отмечается, что массовые протесты студентов начались после смертельного ДТП с автобусом, в котором погибли два подроста. Инцидент произошел 29 июля на одном из перекрестков в Дакке.

Новость о гибели двух подростков активно обсуждалась в социальных сетях - в результате протестующие вышли на улицы столицы.

"Все, чего мы хотим, чтобы не было коррупции и чтобы водительские права прекратили раздавать как конфеты", - рассказал один из участников акции.

Массовые акции фактически парализовали движение транспорта в городе.

"Из-за массовых акций город фактически парализован. Протестующие блокировали основные дороги и перекрестки. Они останавливают машины, автобусы и грузовики, чтобы проверить, есть ли у водителя права и в каком состоянии находится его транспортное средство", - говорится в сообщении.

Кроме того, на фоне протестов напали на автомобиль, в котором находился посол США в Бангладеш Марша Берникат. Власти страны отреагировали на протесты максимально жестко.

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"В выходные полиция начала разгонять протестующих, используя слезоточивый газ и резиновые пули. От этих действий пострадали, в том числе несовершеннолетние, СМИ сообщали о более чем 100 пострадавших", - отмечается в сообщении.
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 Теги: Бангладеш, митинг

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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