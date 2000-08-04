Раздел: Мир
В Индонезии освободили женщину, которую шаман 15 лет удерживал в пещере
Мужчина похитил 13-летнюю девочку и насиловал ее 10 лет.
На острове Сулавеси в Индонезии сельский шаман 15 лет удерживал в пещере женщину, которую похитил в 13-летнем возрасте и насиловал ее в течение 10 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
28-летнюю пострадавшую освободили сотрудники полиции.
"83-летний мужчина 15 лет назад похитил девочку, утверждая, что она одержима духом "джином", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, мужчина по имени Яго, был известен как целитель, он практиковал черную магию
В 2003 году семья 13-летней девочки отдала ее ему на "лечение". Она прожила с ним некоторое время, а потом исчезла.
Яго соврал семье, что она поехала в столицу Индонезии Джакарту, чтобы устроиться там на работу.
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Родственники пытались найти ее в течение нескольких лет, но после этого объявили девочку пропавшей без вести. Если мужчину признают виновным, его посадят на 15 лет в тюрьму.
На острове Сулавеси в Индонезии сельский шаман 15 лет удерживал в пещере женщину, которую похитил в 13-летнем возрасте и насиловал ее в течение 10 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
28-летнюю пострадавшую освободили сотрудники полиции.
"83-летний мужчина 15 лет назад похитил девочку, утверждая, что она одержима духом "джином", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, мужчина по имени Яго, был известен как целитель, он практиковал черную магию
В 2003 году семья 13-летней девочки отдала ее ему на "лечение". Она прожила с ним некоторое время, а потом исчезла.
Яго соврал семье, что она поехала в столицу Индонезии Джакарту, чтобы устроиться там на работу.
Читайте также: В Швейцарии освободили туристов, просидевших пять дней в пещере
Родственники пытались найти ее в течение нескольких лет, но после этого объявили девочку пропавшей без вести. Если мужчину признают виновным, его посадят на 15 лет в тюрьму.
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