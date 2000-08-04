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В Индонезии освободили женщину, которую шаман 15 лет удерживал в пещере

В Индонезии освободили женщину, которую шаман 15 лет удерживал в пещере

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