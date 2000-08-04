Раздел: Мир
В Израиле рекордное количество девушек хотят служить в армии
Впервые в истории ЦАХАЛа более тысячи девушек выразили желание служить в боевых частях.
Об этом сообщает NewsRu, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
"Впервые в истории Армии обороны Израиля в рамках одного призыва более 1000 девушек выразили желание служить в войсках", - говорится в сообщении.
Количество принятых на срочную службу юношей и девушек сейчас почти равное. Известно, что среди всего состава ЦАХАЛа насчитывается почти 70 тысяч женщин, что является третью всех военных.
Читайте также: Самые красивые девушки в израильской армии. Фото
Женщины служат практически во всех подразделениях ЦАХАЛа, включая военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, танковые войска и спецподразделения.
Об этом сообщает NewsRu, передает Хроника.инфо со ссылкой на Депо.
"Впервые в истории Армии обороны Израиля в рамках одного призыва более 1000 девушек выразили желание служить в войсках", - говорится в сообщении.
Количество принятых на срочную службу юношей и девушек сейчас почти равное. Известно, что среди всего состава ЦАХАЛа насчитывается почти 70 тысяч женщин, что является третью всех военных.
Читайте также: Самые красивые девушки в израильской армии. Фото
Женщины служат практически во всех подразделениях ЦАХАЛа, включая военно-воздушные силы, противовоздушную оборону, танковые войска и спецподразделения.
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