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Раздел: Мир  
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В Швеции из-за аномальной жары отменяют поезда

В Швеции из-за аномальной жары отменяют поездаВ южной Швеции снова отменили ряд поездов из опасений, что из-за аномальной жары пути могут повредиться.

Об этом сообщает The Local, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

"Постоянно держатся высокие температуры. Мы решили временно приостановить движение на отдельных маршрутах", - сообщили в транспортной администрации Швеции Trafikverket.

Движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу. В эти дни в южной Швеции ожидается температура между 30 и 34 градусами.

В конце июля в Швеции уже приостанавливали движение по нескольким маршрутам.

Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. Метеорологи назвали июль самым жарким и засушливым для страны за последние несколько десятилетий, а для Стокгольма - за последние 262 года.

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Всего со среды по пятницу отменены поезда по 12 маршрутам. Пассажирам, которые уже купили на них билеты, советуют обратиться к перевозчикам.
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 Теги: Швеция, жара, поезда

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Сегодня, 17:08 » Автор: Алена Шимко
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