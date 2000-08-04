Раздел: Мир
В Швеции из-за аномальной жары отменяют поезда
В южной Швеции снова отменили ряд поездов из опасений, что из-за аномальной жары пути могут повредиться.
Об этом сообщает The Local, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
"Постоянно держатся высокие температуры. Мы решили временно приостановить движение на отдельных маршрутах", - сообщили в транспортной администрации Швеции Trafikverket.
Движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу. В эти дни в южной Швеции ожидается температура между 30 и 34 градусами.
В конце июля в Швеции уже приостанавливали движение по нескольким маршрутам.
Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. Метеорологи назвали июль самым жарким и засушливым для страны за последние несколько десятилетий, а для Стокгольма - за последние 262 года.
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Всего со среды по пятницу отменены поезда по 12 маршрутам. Пассажирам, которые уже купили на них билеты, советуют обратиться к перевозчикам.
Об этом сообщает The Local, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.
"Постоянно держатся высокие температуры. Мы решили временно приостановить движение на отдельных маршрутах", - сообщили в транспортной администрации Швеции Trafikverket.
Движение на отдельных маршрутах прекратили со среды по пятницу. В эти дни в южной Швеции ожидается температура между 30 и 34 градусами.
В конце июля в Швеции уже приостанавливали движение по нескольким маршрутам.
Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. Метеорологи назвали июль самым жарким и засушливым для страны за последние несколько десятилетий, а для Стокгольма - за последние 262 года.
Читайте также: В Канаде возросло число жертв аномальной жары
Всего со среды по пятницу отменены поезда по 12 маршрутам. Пассажирам, которые уже купили на них билеты, советуют обратиться к перевозчикам.
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