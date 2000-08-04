В Швеции из-за аномальной жары отменяют поезда

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В Японии сообщили о новых жертвах аномальной жары По меньшей мере, 65 человек скончались в Японии из-за крайне жаркой погоды за последнюю неделю.

В Канаде число погибших от жары "перевалило" за полсотни В городе Монреаль погибли 28 человек, девять человек - в регионе Эстри, семь человек - в регионе Мориси, еще шестеро - в области Монтережи и трое в областях Лаврентиды, Ланодье и Лаваль.

Число жертв из-за жары в Канаде возросло По меньшей мере 16 человек погибли от жары в Квебеке со времени наступления экстремальной погоды в прошлую пятницу.