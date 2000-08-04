Раздел: Мир
У супруги президента Сирии обнаружили онкологическое заболевание
У жены президента Сирии Башара Аль-Асада обнаружили тяжёлое онкологическое заболевание.
Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание, передает Хроника.инфо со ссылкой на Twitter.
Об этом сообщается в Twitter администрации сирийского лидера.
У жены президента Сирии обнаружили тяжёлое заболевание. «Асма Асад начинает лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии», — заявили в канцелярии.
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Также в администрации пожелали жене президента Сирии скорейшего выздоровления.
Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание, передает Хроника.инфо со ссылкой на Twitter.
Об этом сообщается в Twitter администрации сирийского лидера.
У жены президента Сирии обнаружили тяжёлое заболевание. «Асма Асад начинает лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии», — заявили в канцелярии.
Читайте также: Российский певец отреагировал на сообщения о борьбе с раком
Также в администрации пожелали жене президента Сирии скорейшего выздоровления.
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