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Раздел: Мир  
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У супруги президента Сирии обнаружили онкологическое заболевание

У супруги президента Сирии обнаружили онкологическое заболеваниеУ жены президента Сирии Башара Аль-Асада обнаружили тяжёлое онкологическое заболевание.

Супруга президента Сирии Асма Асад начала проходить лечение, у неё обнаружили онкологическое заболевание, передает Хроника.инфо со ссылкой на Twitter.

Об этом сообщается в Twitter администрации сирийского лидера.

У жены президента Сирии обнаружили тяжёлое заболевание. «Асма Асад начинает лечение злокачественной опухоли молочной железы, обнаруженной на ранней стадии», — заявили в канцелярии.

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Также в администрации пожелали жене президента Сирии скорейшего выздоровления.
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 Теги: Сирия, Асад, жена, рак

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Сегодня, 17:26 » Автор: Алена Шимко
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