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Джулиана Ассанжа вызвали на допрос в США
Основателя WikiLeaks допросят по поводу вмешательства РФ в американские выборы.
Комитет сената США по вопросам разведки пригласил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на допрос по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в письме американского Сената, опубликованном пресс-службой Wikileaks в Twitter.
Комитет по разведке верхней палаты Конгресса США предлагает Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.
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В сообщении Wikileaks указано, что юристы организации рассматривают запрос и, если будет дано согласие, условия допроса должны "соответствовать высоким этическим стандартам".
Комитет сената США по вопросам разведки пригласил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на допрос по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в письме американского Сената, опубликованном пресс-службой Wikileaks в Twitter.
Комитет по разведке верхней палаты Конгресса США предлагает Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.
Читайте также: В США мужчина застрелил пациентку медцентра
В сообщении Wikileaks указано, что юристы организации рассматривают запрос и, если будет дано согласие, условия допроса должны "соответствовать высоким этическим стандартам".
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