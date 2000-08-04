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Раздел: Мир  
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Джулиана Ассанжа вызвали на допрос в США

Джулиана Ассанжа вызвали на допрос в США Основателя WikiLeaks допросят по поводу вмешательства РФ в американские выборы.

Комитет сената США по вопросам разведки пригласил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на допрос по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в письме американского Сената, опубликованном пресс-службой Wikileaks в Twitter.

Комитет по разведке верхней палаты Конгресса США предлагает Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.

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В сообщении Wikileaks указано, что юристы организации рассматривают запрос и, если будет дано согласие, условия допроса должны "соответствовать высоким этическим стандартам".

Джулиана Ассанжа вызвали на допрос в США
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 Теги: США, Джулиан Ассанж, допрос

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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