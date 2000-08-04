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Раздел: Мир  
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В Бельгии обнаружили полторы тонны кокаина

В Бельгии обнаружили полторы тонны кокаина Наркотики перевозились в контейнере с бананами из Эквадора.

В бельгийском порту Антверпена таможенники изъяли партию кокаина на сумму свыше 75 миллионов евро, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"Новая партия наркотиков весом 1561 кг была спрятана в контейнере с деревьями из Колумбии. Предполагаемая стоимость достигает более 75 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время предыдущей пятничной контрольной акции в Антверпене было изъято 1727 килограммов кокаина примерной стоимостью более 80 миллионов евро. Тогда наркотики перевозились в контейнере с бананами из Эквадора.

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По данным Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркотической зависимости, наличие наркотических средств в Европейском Союзе растет, а кокаин чаще всего перевозят через северные порты Европы.
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 Теги: Бельгия, кокаин

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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