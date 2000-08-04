В Бельгии обнаружили полторы тонны кокаина

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На судне обнаружили 5,5 тонн наркотиков, а также были задержаны более 20 контрабандистов

В Литве изъяли гашиша на 1, 9 млн евро. Наркотики не прибыли к месту назначения. Таможенники в Латвии задержали подозрительный груз. В фуре был сделан тайник, а в нем работники таможенной службы нашли 216 килограммов гашиша. Стоимость наркотиков оценивается в 6, 5 миллионов литов (это местная валюта) или 1, 9 миллиона евро.