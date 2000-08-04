Раздел: Мир
Американского конгрессмена арестовали по обвинениям в мошенничестве
Политик активно выступал в Конгрессе в поддержку политики Трампа.
Конгрессмен США Крис Коллинз, который активно выступал в Конгрессе в поддержку политики кабинета Дональда Трампа, задержан по обвинениям в мошенничестве и ложных показаниях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Конгрессмену-республиканцу, который представляет штат Нью-Йорк, Крису Коллинзу, выдвинуты обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с электронными коммуникациями и фальшивых показаниях", - сообщил телеканал со ссылкой на Министерство юстиции США.
По информации ФБР, конгрессмен Коллинз, который имеет первую каденцию в Палате представителей и в течение всего времени активно выступал в поддержку Трампа, был задержан утром в среду в офисе своего адвоката в Манхэттене.
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По информации СМИ, Коллинз был членом руководства биотехнологической компании Inaudate Immunotherapeutics.
Конгрессмен США Крис Коллинз, который активно выступал в Конгрессе в поддержку политики кабинета Дональда Трампа, задержан по обвинениям в мошенничестве и ложных показаниях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Конгрессмену-республиканцу, который представляет штат Нью-Йорк, Крису Коллинзу, выдвинуты обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с электронными коммуникациями и фальшивых показаниях", - сообщил телеканал со ссылкой на Министерство юстиции США.
По информации ФБР, конгрессмен Коллинз, который имеет первую каденцию в Палате представителей и в течение всего времени активно выступал в поддержку Трампа, был задержан утром в среду в офисе своего адвоката в Манхэттене.
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По информации СМИ, Коллинз был членом руководства биотехнологической компании Inaudate Immunotherapeutics.
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