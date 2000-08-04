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Раздел: Мир  
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В Австралии разрешили убивать кенгуру

В Австралии разрешили убивать кенгуру Причиной стал дефицит воды в регионе.

В Австралии фермерам официально разрешили убивать сумчатых. Право на отстрел кенгуру предоставили вынужденно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Причиной стала крупнейшая за последние полвека засуха. Чтобы дикие животные не лишали воды скот, власти Нового Южного Уэльса пошла на такой шаг.

Фермеры сравнивают нынешнюю засуху с раковой опухолью, которая разрастается, превращает их угодья на пустошь и морит скот. Федеральная и местная власть выделяет на помощь сотни миллионов долларов, но без дождя ситуация не улучшается.

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На ближайшие три месяца метеорологи облегчения не прогнозируют.
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 Теги: Австралия, кенгуру

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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