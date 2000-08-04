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Раздел: Мир  
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Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу

Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу Тысячи семей спали в бомбоубежищах и охраняемых местах.

Из сектора Газа по Израилю запустили около 150 ракет, из них 25 были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"В ответ на эти нападения израильская армия заявила, что за ночь свергла 12 точек ХАМАСа в секторе Газа, в том числе завод по производству оружия", - говорится в сообщении.

О жертвах с обеих сторон сообщает Times of Israel. Трое израильтян в городе Сдерот ранены в результате атаки из сектора Газа. Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины.

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В секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь. Некоторые СМИ утверждают, что убит один из боевиков и родственник старшего командира ХАМАСа.
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 Теги: Израиль, ХАМАС

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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Информации о пострадавших пока нет.

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