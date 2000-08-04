Раздел: Мир
Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу
Тысячи семей спали в бомбоубежищах и охраняемых местах.
Из сектора Газа по Израилю запустили около 150 ракет, из них 25 были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"В ответ на эти нападения израильская армия заявила, что за ночь свергла 12 точек ХАМАСа в секторе Газа, в том числе завод по производству оружия", - говорится в сообщении.
О жертвах с обеих сторон сообщает Times of Israel. Трое израильтян в городе Сдерот ранены в результате атаки из сектора Газа. Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины.
Читайте также: В Австралии разрешили убивать кенгуру
В секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь. Некоторые СМИ утверждают, что убит один из боевиков и родственник старшего командира ХАМАСа.
Из сектора Газа по Израилю запустили около 150 ракет, из них 25 были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"В ответ на эти нападения израильская армия заявила, что за ночь свергла 12 точек ХАМАСа в секторе Газа, в том числе завод по производству оружия", - говорится в сообщении.
О жертвах с обеих сторон сообщает Times of Israel. Трое израильтян в городе Сдерот ранены в результате атаки из сектора Газа. Также по меньшей мере восемь человек были подвергнуты паническим атакам, среди них две беременные женщины.
Читайте также: В Австралии разрешили убивать кенгуру
В секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь. Некоторые СМИ утверждают, что убит один из боевиков и родственник старшего командира ХАМАСа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
- Защитник «Новороссии» сел на 20 лет
- Популярный телеведущий развеселил макияжем «под Трампа»
- Репетиция тотального зла
- Самые нелепые автономера на украинских дорогах
- «Депутат» из «ЛНР» приговорен к восьми годам заключения
- Синдром «евробляхера» и таможня
- Активисты С14 напали на адвоката в зале суда, - ассоциация адвокатов
- О девушках и патриотизме
- Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном
- Отказались выпить: российский чиновник насмешил причиной для драки
- Соцсети потешаются над очередным провалом российского лайнера
- «Агенты Кремля» в украинской власти
- Боевики оставили часть Луганска без воды
Оставьте свой комментарий