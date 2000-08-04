Раздел: Мир
В США выявили тренировочный лагерь для детей-террористов
Детей готовили для нападения на школу.
В городе Амалия штата Нью-Мексико полиция обнаружила 11 детей в убежище с ужасными условиями, где 39-летний Ибн Ваххаджа обучал их стрельбе и готовили устроить стрельбу в школе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Ваххаджа был арестован вместе с четырьмя другими взрослыми. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми", - говорится в сообщении.
Среди арестованных три сестры Ваххаджа, которые отдали в "лагерь на обучение" своих детей.
Также в 2017 году Ваххадж похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом.
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Останки сына были найдены на территории "лагеря".
В городе Амалия штата Нью-Мексико полиция обнаружила 11 детей в убежище с ужасными условиями, где 39-летний Ибн Ваххаджа обучал их стрельбе и готовили устроить стрельбу в школе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Ваххаджа был арестован вместе с четырьмя другими взрослыми. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми", - говорится в сообщении.
Среди арестованных три сестры Ваххаджа, которые отдали в "лагерь на обучение" своих детей.
Также в 2017 году Ваххадж похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом.
Читайте также: Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу
Останки сына были найдены на территории "лагеря".
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