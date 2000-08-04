» » В США выявили тренировочный лагерь для детей-террористов
Раздел: Мир  
0

В США выявили тренировочный лагерь для детей-террористов

В США выявили тренировочный лагерь для детей-террористов Детей готовили для нападения на школу.

В городе Амалия штата Нью-Мексико полиция обнаружила 11 детей в убежище с ужасными условиями, где 39-летний Ибн Ваххаджа обучал их стрельбе и готовили устроить стрельбу в школе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Ваххаджа был арестован вместе с четырьмя другими взрослыми. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми", - говорится в сообщении.

Среди арестованных три сестры Ваххаджа, которые отдали в "лагерь на обучение" своих детей.

Также в 2017 году Ваххадж похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом.

Читайте также: Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу

Останки сына были найдены на территории "лагеря".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, дети, лагерь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
     411
     0

Похожие новости по теме

Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу Израиль подвергся массовому ракетному обстрелу

Тысячи семей спали в бомбоубежищах и охраняемых местах.

В США в заброшенном бараке обнаружили 11 истощенных детей В США в заброшенном бараке обнаружили 11 истощенных детей

Полиция Нью-Мексико нашла 11 истощенных детей, которых держали в заброшенном бараке.

В Австралии женщина убила своих детей с целью наживы В Австралии женщина убила своих детей с целью наживы

Женщину обвиняют в убийстве двух детей.

В частном доме в Германии найдены тела детей В частном доме в Германии найдены тела детей

Местная жительница обнаружила страшную находку.

Американских супругов обвиняют в изнасиловании собственных приемных детей из Казахстана Американских супругов обвиняют в изнасиловании собственных приемных детей из Казахстана

В Соединенных Штатах опять началось судебное расследование по делу супружеской пары Мэйотт. Их обвиняют в изнасиловании детей из Казахстана, которых они усыновили. Процесс начался в городе Вустер в штате Массачусетс. Суд начался над Линдой Мэйотт, которой 49 лет, и Джозефом Мэйотт, которому 50 лет. Женщина подозревается в

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх