В США выявили тренировочный лагерь для детей-террористов

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В Соединенных Штатах опять началось судебное расследование по делу супружеской пары Мэйотт. Их обвиняют в изнасиловании детей из Казахстана, которых они усыновили. Процесс начался в городе Вустер в штате Массачусетс. Суд начался над Линдой Мэйотт, которой 49 лет, и Джозефом Мэйотт, которому 50 лет. Женщина подозревается в