Раздел: Мир
Американский сенатор выдвинул резонансное обвинение в адрес России
Сенатор предупредил о вмешательстве России в выборы в Конгресс США.
Россияне взломали некоторые избирательные системы в американском штате Флорида накануне выборов в Конгресс, заявил в интервью изданию Tampa Bay Times сенатор Билл Нельсон.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, российские агенты получили свободу действий. Они могут удалить зарегистрированных избирателей перед выборами.
Нельсон и его коллега сенатор-республиканец от штата Флорида написали письма к окружным избирательным наблюдателям о возможных угрозах.
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Нельсон также высказал мнение, что день выборов может превратиться в хаос, если люди обнаружат, что их нет в списках избирателей.
Россияне взломали некоторые избирательные системы в американском штате Флорида накануне выборов в Конгресс, заявил в интервью изданию Tampa Bay Times сенатор Билл Нельсон.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По его словам, российские агенты получили свободу действий. Они могут удалить зарегистрированных избирателей перед выборами.
Нельсон и его коллега сенатор-республиканец от штата Флорида написали письма к окружным избирательным наблюдателям о возможных угрозах.
Читайте также: Дело Скрипаля: в России отреагировали на новые санкции США
Нельсон также высказал мнение, что день выборов может превратиться в хаос, если люди обнаружат, что их нет в списках избирателей.
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