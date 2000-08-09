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Раздел: Мир  
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В Альпах пропали без вести трое итальянцев

В Альпах пропали без вести трое итальянцевПропавшие туристы не выходили на связь несколько дней.

На Монблане пропали трое туристов из Италии. Последний раз они выходили на связь еще 7 августа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

Туристы исчезли в районе Монблана. Последний раз их видели во время восхождения на вершину Гран Монте. Пропавшие являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.

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 Теги: Альпы, ЧП

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Сегодня, 12:30 » Автор: Ирина Шевченко
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