Раздел: Мир
В Альпах пропали без вести трое итальянцев
Пропавшие туристы не выходили на связь несколько дней.
На Монблане пропали трое туристов из Италии. Последний раз они выходили на связь еще 7 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Туристы исчезли в районе Монблана. Последний раз их видели во время восхождения на вершину Гран Монте. Пропавшие являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.
Читайте также: Индонезию сотрясло мощное землетрясение
Поисковые операции продолжаются.
На Монблане пропали трое туристов из Италии. Последний раз они выходили на связь еще 7 августа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Туристы исчезли в районе Монблана. Последний раз их видели во время восхождения на вершину Гран Монте. Пропавшие являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.
Читайте также: Индонезию сотрясло мощное землетрясение
Поисковые операции продолжаются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
13
0
Также советуем посмотреть
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
- Стали известны подробности боя у Золотого
- В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
- Об одном «предупреждении в сети IСQ»
- Сеть насмешило фото, сделанное в ялтинском туалете
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
Оставьте свой комментарий