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Раздел: Мир  
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В Йемене 20 детей погибли в результате авиаудара по автобусу

В Йемене 20 детей погибли в результате авиаудара по автобусуЕще 35 человек пострадали

В Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобусу с детьми погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Также в результате авиаударов пострадало 35 человек.

Старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами Хути.

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В свою очередь повстанческий канал Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибли 39 человек и 51 было ранено. Среди них преимущественно дети.
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 Теги: Йемен, теракт

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Сегодня, 15:16 » Автор: Ирина Шевченко
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