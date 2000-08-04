Раздел: Мир
В Йемене 20 детей погибли в результате авиаудара по автобусу
Еще 35 человек пострадали
В Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобусу с детьми погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Также в результате авиаударов пострадало 35 человек.
Старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами Хути.
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В свою очередь повстанческий канал Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибли 39 человек и 51 было ранено. Среди них преимущественно дети.
В Йемене в результате авиаударов арабской коалиции по рынку и автобусу с детьми погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Также в результате авиаударов пострадало 35 человек.
Старейшины обвинили коалицию под руководством Саудовской Аравии в атаках в йеменской провинции Санаа, которая контролируется повстанцами Хути.
Читайте также: В Москве суд вынес приговор членам "банды ГTA"
В свою очередь повстанческий канал Al Masirah TV сообщает, что в результате нападения погибли 39 человек и 51 было ранено. Среди них преимущественно дети.
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