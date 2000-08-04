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Раздел: Мир  
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Израиль отреагировал на признание Колумбией независимости Палестины

Израиль отреагировал на признание Колумбией независимости ПалестиныИзраиль назвал "пощечиной" решение Колумбии.

Израильское посольство в Боготе посчитало решение колумбийских властей о признании Палестины "пощечиной".

Заявление МИД Израиля размещено на официальной странице в твиттере, передает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.

Согласно размещенному заявлению, в посольстве Израиля "удивлены и разочарованы" решением Колумбии в отношении Палестины и его формой.

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"Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", — говорится в посте.
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 Теги: Израиль, Палестина

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Сегодня, 17:01 » Автор: Ирина Шевченко
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