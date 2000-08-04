Раздел: Мир
Израиль отреагировал на признание Колумбией независимости Палестины
Израиль назвал "пощечиной" решение Колумбии.
Израильское посольство в Боготе посчитало решение колумбийских властей о признании Палестины "пощечиной".
Заявление МИД Израиля размещено на официальной странице в твиттере, передает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
Согласно размещенному заявлению, в посольстве Израиля "удивлены и разочарованы" решением Колумбии в отношении Палестины и его формой.
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"Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", — говорится в посте.
Израильское посольство в Боготе посчитало решение колумбийских властей о признании Палестины "пощечиной".
Заявление МИД Израиля размещено на официальной странице в твиттере, передает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.
Согласно размещенному заявлению, в посольстве Израиля "удивлены и разочарованы" решением Колумбии в отношении Палестины и его формой.
Читайте также: Мощный взрыв на китайской шахте: число жертв увеличилось
"Речь идет о пощечине, нанесенной верному союзнику, что противоречит уровню отношений и близости наших стран и их лидеров", — говорится в посте.
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