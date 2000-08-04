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Раздел: Мир  
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В Швейцарии снова разбился самолет

В Швейцарии снова разбился самолетСамолет упал с относительно небольшой высоты, однако о том, удалось ли кому-то выжить, не сообщается.

Вблизи аэропорта в Берне утром, в четверг, 9 августа, разбился небольшой самолет, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Самолет упал с незначительной высоты", - сообщили в полиции кантона Берн.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Однако аэропорт временно закрывали для выяснения причин и обстоятельств аварии.

Это уже третья катастрофа самолета в Швейцарии за неделю. 4 августа в Альпах разбился самолет времен Второй мировой войны – катастрофа унесла жизни 20 человек.

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Ранее в этот же день семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.
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 Теги: Швейцария, самолет

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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