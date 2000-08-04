СМИ: Израиль и Хамас договорились о перемирии

Похожие новости по теме

Несмотря на это, израильское правительство не согласилось на перемирие. Группировка "Палестинский исламский джихад", ответственная за обстрел израильской территории несколькими десятками ракет, и власти Израиля, которые ответили на агрессию обстрелом около 30 объектов в секторе Газа, договорились о прекращении огня.