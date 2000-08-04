» » СМИ: Израиль и Хамас договорились о перемирии
Раздел: Мир  
0

СМИ: Израиль и Хамас договорились о перемирии

СМИ: Израиль и Хамас договорились о перемирииДоговоренность, которая прекратит эскалацию боевых действий, достигнута при посредничестве Египта

Боевики из сектора Газа договорились с Израилем о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня. Об сообщает Reuters со ссылкой на два источника, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации агентства, перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, вступает в силу с полуночи.

Отметим, что израильтяне в подобных случаях обычно не признают наличия соглашений с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".

Напомним, протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

За последние полтора дня противостояния палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек.

Читайте также: Израиль подтвердил перемирие в секторе Газа

Израильская авиация в ответ атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Израиль, перемирие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
     69
     0

Похожие новости по теме

ХАМАС заключил перемирие с Израилем в секторе Газа ХАМАС заключил перемирие с Израилем в секторе Газа

Официальный ответ со стороны Израиля ещё не поступал.

Израиль атаковал лагерь боевиков в секторе Газа Израиль атаковал лагерь боевиков в секторе Газа

ВВС страны атаковали тренировочный лагерь ХАМАС.

Израиль подтвердил перемирие в секторе Газа Израиль подтвердил перемирие в секторе Газа

Договоренности были достигнуты при посредничестве Египта.

Израильские летчики атаковали 10 целей в секторе Газа Израильские летчики атаковали 10 целей в секторе Газа

Информации о пострадавших пока нет.

Группировка «Палестинский исламский джихад» заявила о прекращении огня в отношении Израиля Группировка «Палестинский исламский джихад» заявила о прекращении огня в отношении Израиля

Несмотря на это, израильское правительство не согласилось на перемирие. Группировка "Палестинский исламский джихад", ответственная за обстрел израильской территории несколькими десятками ракет, и власти Израиля, которые ответили на агрессию обстрелом около 30 объектов в секторе Газа, договорились о прекращении огня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх