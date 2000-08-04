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Раздел: Мир  
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Родители Мелании Трамп стали гражданами США

Родители Мелании Трамп стали гражданами СШАВыходцы из Словении Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности Соединенным Штатам в Нью-Йорке.

Родители жены президента США Дональда Трампа, Мелании, стали гражданами США. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако долгое время имели статус постоянных жителей США.

Виктору Кнавсу 74 года, и он старше Дональда Трампа на два года, а жене Виктора Амалии − 73 года.

Агентство отмечает, что согласно закону, постоянные жители должны проживать в Штатах не менее пяти лет, прежде чем подать заявку на получение гражданства.

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Напомним, Мелания Трамп стала гражданкой США в 2006 году.
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 Теги: родители, Мелания Трамп

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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