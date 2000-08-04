Раздел: Мир
Родители Мелании Трамп стали гражданами США
Выходцы из Словении Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности Соединенным Штатам в Нью-Йорке.
Родители жены президента США Дональда Трампа, Мелании, стали гражданами США. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако долгое время имели статус постоянных жителей США.
Виктору Кнавсу 74 года, и он старше Дональда Трампа на два года, а жене Виктора Амалии − 73 года.
Агентство отмечает, что согласно закону, постоянные жители должны проживать в Штатах не менее пяти лет, прежде чем подать заявку на получение гражданства.
Читайте также: Новый стиль очаровательной Мелании Трамп. Фото
Напомним, Мелания Трамп стала гражданкой США в 2006 году.
Родители жены президента США Дональда Трампа, Мелании, стали гражданами США. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако долгое время имели статус постоянных жителей США.
Виктору Кнавсу 74 года, и он старше Дональда Трампа на два года, а жене Виктора Амалии − 73 года.
Агентство отмечает, что согласно закону, постоянные жители должны проживать в Штатах не менее пяти лет, прежде чем подать заявку на получение гражданства.
Читайте также: Новый стиль очаровательной Мелании Трамп. Фото
Напомним, Мелания Трамп стала гражданкой США в 2006 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
264
0
Также советуем посмотреть
- Муравей, пытавшийся ограбить ювелирный магазин, повеселил Сеть
- Забавные картинки поднимут вам настроение
- Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
- Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
- Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
- Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
- Строительные фейлы от горе-ремонтников
- Маккейн поприветствовал новые санкции против России
- Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
- Уморительные ситуации, которые могли произойти лишь на работе
- Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
- Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
- У Сенцова произошел третий кризис голодовки, - адвокат
- Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
- Первые «ихтамнеты» и распятые мальчики
- В России санкциям посвятили смартфон с золотым вентилем
- 10 уроків грузино-російської війни
- Конфуз футболиста на поле закончился «пенной вечеринкой»
- В тылу ВСУ неизвестные обстреляли машину командира Правого сектора
- Кошмар любого сони: в Сумах установили забавный рекорд
- По поводу заявления Владимира Омеляна
- В Сети оригинально высмеяли реакцию РФ на санкции США
- Донбасс превратился в «отстойник»
- В России День города отметили установкой виселицы
- Починаються зрадофільські скачки
- Пикантная фотка Ким Кардашьян стала забавным мемом
- В Украине в текущем году произошло два теракта, - СБУ
- Хорватія: так діють санкції
- Тимошенко оконфузилась с признаниями в любви ко Львову
- Российско-грузинская война: десять лет спустя
Оставьте свой комментарий