Раздел: Мир
Масштабное наводнение во Франции: тысячи людей эвакуированы
Эвакуированы 1600 человек.
Сильное наводнение привело к эвакуации 1600 человек на юге Франции, большинство из которых отдыхали в кемпингах.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Наводнение пришло после того, как юг и значительная часть Европы пережили аномальную жару.
Больше всего от большой воды пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. В целом Министерство внутренних дел распространило предупреждение о наводнениях для шести департаментов.
Французские власти направили на место стихии более 400 пожарных и полицейских, а также четыре вертолета.
В коммуне Сен-Жульен-де-Пейроль из летнего лагеря эвакуировали 119 человек. 70-летний немец, который присматривал за детьми в лагере, пропал.
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По словам чиновников, несколько человек были доставлены в больницу с незначительными травмами.
Сильное наводнение привело к эвакуации 1600 человек на юге Франции, большинство из которых отдыхали в кемпингах.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Наводнение пришло после того, как юг и значительная часть Европы пережили аномальную жару.
Больше всего от большой воды пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. В целом Министерство внутренних дел распространило предупреждение о наводнениях для шести департаментов.
Французские власти направили на место стихии более 400 пожарных и полицейских, а также четыре вертолета.
В коммуне Сен-Жульен-де-Пейроль из летнего лагеря эвакуировали 119 человек. 70-летний немец, который присматривал за детьми в лагере, пропал.
Читайте также: Массовая забастовка пилотов Ryanair: отменены сотни рейсов
По словам чиновников, несколько человек были доставлены в больницу с незначительными травмами.
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