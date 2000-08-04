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Раздел: Мир  
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Масштабное наводнение во Франции: тысячи людей эвакуированы

Масштабное наводнение во Франции: тысячи людей эвакуированыЭвакуированы 1600 человек.

Сильное наводнение привело к эвакуации 1600 человек на юге Франции, большинство из которых отдыхали в кемпингах.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Наводнение пришло после того, как юг и значительная часть Европы пережили аномальную жару.

Больше всего от большой воды пострадали департаменты Гард, Ардеш и Дром. В целом Министерство внутренних дел распространило предупреждение о наводнениях для шести департаментов.

Французские власти направили на место стихии более 400 пожарных и полицейских, а также четыре вертолета.

В коммуне Сен-Жульен-де-Пейроль из летнего лагеря эвакуировали 119 человек. 70-летний немец, который присматривал за детьми в лагере, пропал.

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По словам чиновников, несколько человек были доставлены в больницу с незначительными травмами.
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 Теги: Франция, наводнение

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Сегодня, 11:34 » Автор: Ирина Шевченко
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