Раздел: Мир
Авиаудар по автобусу со школьниками в Йемене: число жертв выросло
Число погибших выросло до 50 человек.
На севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Еще 77 человек ранены.
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Ближайшая больница переполнена - туда привезли всех погибших и пострадавших.
На севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.
Еще 77 человек ранены.
Читайте также: В Англии продали посмертную маску Сталина
Ближайшая больница переполнена - туда привезли всех погибших и пострадавших.
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