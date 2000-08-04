Авиаудар по автобусу со школьниками в Йемене: число жертв выросло

Число погибших выросло до 50 человек.



На севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет.



Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает



Еще 77 человек ранены.



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Ближайшая больница переполнена - туда привезли всех погибших и пострадавших. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет.Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига Еще 77 человек ранены.Ближайшая больница переполнена - туда привезли всех погибших и пострадавших.



