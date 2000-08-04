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Раздел: Мир  
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Авиаудар по автобусу со школьниками в Йемене: число жертв выросло

Авиаудар по автобусу со школьниками в Йемене: число жертв вырослоЧисло погибших выросло до 50 человек.

На севере Йемена количество погибших в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по школьному автобусу выросло до 50 человек. Большинство жертв - дети младше 15 лет.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

Еще 77 человек ранены.

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Ближайшая больница переполнена - туда привезли всех погибших и пострадавших.
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 Теги: Йемен, теракт

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Сегодня, 13:11 » Автор: Ирина Шевченко
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