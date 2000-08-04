Раздел: Мир
Мощный ураган обрушился на Германию
В результате непогоды пострадали восемь человек.
9 августа ливни и шквалы пришли на север Германии, там упавшими деревьями заблокировало трассы и железнодорожное сообщение, значительно задерживаются рейсы скоростных поездов из Ганновера и Бремена. По предварительным данным травмы получили восемь людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Особенным сильным ветер был на побережье, деревья падали на машины и дома. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), ветер был особенно сильным в районе Ганновера и Северного моря. Скорость ветра на побережье достигла 140 км/ч. В Макленбурге в дом ударила молния, он сгорел дотла, жителей успели вовремя эвакуировать. В Гамбурге упавшее дерево травмировало двух подростков, в Сассенберге деревом придавило автомобиль, водителя и пассажиров вызволяли спасатели. Под Франкфуртом улетевший от кафе тент травмировал трех прохожих, одного из них – серьезно.
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Из-за грозы на полтора часа приостановил работу крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте, целый час не работал центральный железнодорожный вокзал Франкфурта. Даже сейчас график следования поездов нарушен. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Убытки еще подсчитывают.
9 августа ливни и шквалы пришли на север Германии, там упавшими деревьями заблокировало трассы и железнодорожное сообщение, значительно задерживаются рейсы скоростных поездов из Ганновера и Бремена. По предварительным данным травмы получили восемь людей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Особенным сильным ветер был на побережье, деревья падали на машины и дома. По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), ветер был особенно сильным в районе Ганновера и Северного моря. Скорость ветра на побережье достигла 140 км/ч. В Макленбурге в дом ударила молния, он сгорел дотла, жителей успели вовремя эвакуировать. В Гамбурге упавшее дерево травмировало двух подростков, в Сассенберге деревом придавило автомобиль, водителя и пассажиров вызволяли спасатели. Под Франкфуртом улетевший от кафе тент травмировал трех прохожих, одного из них – серьезно.
Читайте также: Возле Москвы автобус протаранил толпу людей. Видео
Из-за грозы на полтора часа приостановил работу крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте, целый час не работал центральный железнодорожный вокзал Франкфурта. Даже сейчас график следования поездов нарушен. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Убытки еще подсчитывают.
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